الانتهاء من تغطية مسقى الإصلاح الزراعى أمام مستشفى حورس التخصصى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار، مصطفى ألهم محافظة الاقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات .

وصرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم الإنتهاء من تغطية مسقى الإصلاح الزراعي أمام مستشفى ارمنت القديم وإدارة ارمنت الصحية بمدخل ميدان مستشفى حورس.

وأضاف انه تم توسعة الطريق إلى ضعف المساحة، لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة بمدخل ميدان مستشفى حورس من اتجاه شارع كوبري الخشب وهو احد مداخل مركز ارمنت من طريق مصر اسوان الزراعي ويؤدي الي مستشفى حورس ومقر الإسعاف ومنطقة الموقف والسوق الحضري، بالإضافة إلى أنه احد طرق مرور جرارات القصب إلى بوابة مصنع السكر الموجودة بمنطقة التوسعة مما كان يتسبب في ازدحام مروري في هذه المنطقة بموسم العصير.



تمت أعمال التغطية بالتنسيق مع منطقة الإصلاح الزراعي بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز.