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تأجيل عدة مباريات للتنس في طوكيو بسبب الحرارة

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تأجيل عدة مباريات للتنس في طوكيو بسبب الحرارة تأجيل عدة مباريات للتنس في طوكيو بسبب الحرارة

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تأجل عدد كبير من مباريات التنس على الكراسي المتحركة، اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويمكن فقط إقامة المباريات المقررة بالملعب الرئيسي، نظرا لأنه مغطى بسقف، وذكر المنظمون أنه تقرر إلغاء إقامة المباريات اليوم على 9 ملاعب، وذلك في اليوم الأول من منافسات التنس على الكراسي المتحركة بالدورة البارالمبية.

وأوضح المنظمون أن درجات الحرارة وصلت إلى 31.2 درجة في الساعة 10:30 بتوقيت اليابان، وينتظر المنظمون على أمل تراجع دراجات الحرارة في وقت لاحق اليوم، بالشكل الكافي لإقامة عدد من المباريات المؤجلة.

المصرى اليوم

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