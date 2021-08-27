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ضبط 242 طربة حشيش بحوزة 5 مسجلين خطر بالإسماعيلية

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ضبط 242 طربة حشيش بحوزة 5 مسجلين خطر بالإسماعيلية ضبط 242 طربة حشيش بحوزة 5 مسجلين خطر بالإسماعيلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من 242 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسماعيلية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من منطقة القنطرة وأبوصوير والإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الأوضاع تم مداهمة أماكن ترددهم من خلال حملة مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لإستهدافهم وقد أمكن ضبطهم.

وتمكنت الحملة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية ونجليه، حال تواجدهم بمحل سكنهم بالقنطرة ، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام وسيارة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بأبوصوير، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بأبوصوير، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وفى الإسماعيلية تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫100٫000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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