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«المحامين»: لجنة المرأة تعقد دورة قانون الأحوال الشخصية 29 أغسطس

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«المحامين»: لجنة المرأة تعقد دورة قانون الأحوال الشخصية 29 أغسطس «المحامين»: لجنة المرأة تعقد دورة قانون الأحوال الشخصية 29 أغسطس

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد لجنة المرأة بالنقابة العامة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، عن عقد دورة تدريبية عن قانون الأحوال الشخصية، المقدم إلى مجلس النواب من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المشرفة والمنظمة لهذه الدورة التدريبية، وذلك بمقر المؤسسة ببولاق الدكرور، في المهندسين بالجيزة.

وقالت «غنيم»، مقرر لجنة المرأة، إن هذه الدورة ستكون بحضور مجموعة من المحامين من مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنها ستنعقد أيام «الأحد، والاثنين، والثلاثاء»، الموافق 29 و30 و31، من شهر أغسطس الجاري، وذلك بمقر المؤسسة ببولاق الدكرور، في المهندسين.

المصرى اليوم

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