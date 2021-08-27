القوى العاملة تعلن توفير 165 فرصة عمل برواتب مجزية بقنا (موعد التقديم والأوراق المطلوبة)

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بقنا، وفرت 165 فرصة عمل على عدد من المهن بشركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، وذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه، أوضح حسام طلبة مدير المديرية أن التقديم على هذه الفرص الموجودة على موقع المديرية اعتبارا من بعد غد الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب، بمقر مديرية القوي العاملة بقنا «إدارة بحوث العمالة»، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية القوى العاملة بقنا.