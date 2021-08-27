«المحامين»: لجنة المرأة تعقد الدورة الثالثة في الولاية على المال 29 أغسطس

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أعلنت لجنة المرأة، بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، عن عقد دورة ثالثة في الولاية على المال، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يأتي ذلك بناء على طلب المحامين المهتمين بالأحوال الشخصية.

قالت «غنيم» مقرر لجنة المرأة، إن الدورة هي الثالثة التي يتم عقدها في مسألة «الولاية على المال»، مشيرة إلى أنها ستنعقد يومي الأحد والاثنين الموافق «29، و30» من أغسطس الجاري، بمقر الجامعة الأمريكية في التحرير.

يذكر أن لجنة المرأة عقدت دورتين في مسألة «الولاية على المال»، خلال شهري يونيو، ويوليو الماضيين، بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.