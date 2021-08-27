أخبار عاجلة

«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء -
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل -
مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021 -
مذيعة شبكتنا كريستيان أمانبور تتذكر مقابلة مسؤول في طالبان ووعوده لها قبل 25 عامًا.. ماذا قال؟ -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة -
ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر» -
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات -
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المحامين»: لجنة المرأة تعقد الدورة الثالثة في الولاية على المال 29 أغسطس

Print
«المحامين»: لجنة المرأة تعقد الدورة الثالثة في الولاية على المال 29 أغسطس «المحامين»: لجنة المرأة تعقد الدورة الثالثة في الولاية على المال 29 أغسطس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة المرأة، بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، عن عقد دورة ثالثة في الولاية على المال، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يأتي ذلك بناء على طلب المحامين المهتمين بالأحوال الشخصية.

قالت «غنيم» مقرر لجنة المرأة، إن الدورة هي الثالثة التي يتم عقدها في مسألة «الولاية على المال»، مشيرة إلى أنها ستنعقد يومي الأحد والاثنين الموافق «29، و30» من أغسطس الجاري، بمقر الجامعة الأمريكية في التحرير.

يذكر أن لجنة المرأة عقدت دورتين في مسألة «الولاية على المال»، خلال شهري يونيو، ويوليو الماضيين، بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة