أخبار عاجلة

«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء -
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل -
مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021 -
مذيعة شبكتنا كريستيان أمانبور تتذكر مقابلة مسؤول في طالبان ووعوده لها قبل 25 عامًا.. ماذا قال؟ -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة -
ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر» -
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات -
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل تعليم المنيا : تطعيم 95% من العاملين بلقاح كورونا

Print
وكيل تعليم المنيا : تطعيم 95% من العاملين بلقاح كورونا وكيل تعليم المنيا : تطعيم 95% من العاملين بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، إنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقارب ٩٥٪ من نسبة العاملين بالتربية والتعليم، وتتبقى ما يقارب نسبة ٥٪ جارى حصولهم على اللقاح، من إجمالى المستهدف تطعيمهم من العاملين بالحقل التعليمى على مستوى ديوان المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وشدد «الرشيدي»، على مديرى الإدارات بمنع دخول أي معلم للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد دون تلقيه لقاح المستجد. مؤكداً أن الوزارة حريصة على بذل جهود مضنية لتأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مشجعة لهم على الإنتاج والابتكار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد