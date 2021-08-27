وكيل تعليم المنيا : تطعيم 95% من العاملين بلقاح كورونا

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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، إنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقارب ٩٥٪ من نسبة العاملين بالتربية والتعليم، وتتبقى ما يقارب نسبة ٥٪ جارى حصولهم على اللقاح، من إجمالى المستهدف تطعيمهم من العاملين بالحقل التعليمى على مستوى ديوان المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وشدد «الرشيدي»، على مديرى الإدارات بمنع دخول أي معلم للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد دون تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد. مؤكداً أن الوزارة حريصة على بذل جهود مضنية لتأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مشجعة لهم على الإنتاج والابتكار.