«السياحة والآثار» تعلن القطع الفائزة باستفتاء «أنت من تقرر» لشهر أغسطس بـ29 متحفًا (صور)

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أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتيجة الاستفتاء الشهري «انت من تقرر»، لشهر اغسطس والتى سيتم عرضها للجمهور بالمجان خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تقليد شهري تقوم به المتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، لعرض مميز لأفضل القطع الأثرية الموجودة بها والتى حازت على أعلى الأصوات من اختيار الجمهور من خلال التصويت على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الخاص بهذه المتاحف لتكون «قطعة الشهر» باستفتاء «أنت من تقرر»، شملت 29 متحفاً على مستوى الجمهورية.

«المصرى اليوم» تنشر القطع الفائزة التي تم اختيارها لتكون تحف شهر أغسطس بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

في متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، يعرض دينار من الذهب من العصر المملوكى عليه بعض الكتابات«السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس قسيم أمير المؤمنين».

متحف الفن القبطي يعرض أيقونة للسيدة العذراء الملكة وهى تحمل الطفل يسوع، وذلك بمناسبة الاحتفال بمولد السيدة العذراء.

متحف كفر الشيخ، يعرض تمثال من الجرانيت الأسود للكاهن «نسمنو» ابن قاب اف حا خونسو والذي كان يشغل منصب كاهن آمون في معبدالكرنك وقد اهدى أبويه التمثال لمعبدالكرنك حزنا على موته المبكر، وعثر على هذا التمثال في خبيئة الكرنك ويرجع للعصر البطلمى.

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

متحف إيمحتب بسقارة، يعرض قاعدة تمثال للملك زوسر من الحجر الجيرى الملون والتي تعتبر من القطع الأثرية النادرة لأنها تحتوى على مجموعة من ألقاب المهندس والطبيب «ايمحتب» من أهمها الوزير الأول لدى الملك، حامل الختم الملكى في مصر السفلى، المشرف على النحاتين والحرفيين.

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3، يعرض مشكاة من العصر المملوكى مزين بكتابة بخط الثلث المملوكى منها جزء من الآية القرآنية «الله نور السموات والأرض» بالإضافة إلى اسم وألقاب السلطان حسن.

متحف مطار القاهرة الدولى صالة ٢، يعرض إناء لحفظ ماء الورد مصنوع من الزجاج المذهب ويعود للقرن الـ١٨ الميلادي مزين برسوم نباتية دقيقة لأفرع وأزهار.

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

متحف الاسكندرية القومي، يعرض غطاء تابوت يرجع للعصر الرومانى مصنوع من الرخام ويصور سيدة ترتدى الخيتون والهيماتيون وتمسك بيدها أداة أو ربما نبات جنائزي، يبلغ طول الغطاء حوالى 142 سم وعرضه 29 سم وعثر عليه في منطقة المحمرة بسيدى بشر بالاسكندرية.

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، يعرض كتلة من الحجر الجيرى عثر عليها في مقابر الورديان تصور مشهد من الحقل المصرى والمشاهد الريفية التي تتميز بها البيئة المصرية حيث الساقية القديمة والحيوانات المصرية.

متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية، يعرض مسبحة من مقتنيات الملكة فريدة، تتكون من تسع وتسعين حبة من الياقوت الأبيض لها شاهدان ومئذنة من الذهب. وللمسبحة شرابة من أسلاك الفضة المطلية بالذهب تنتهى بحبة من المرجان.

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

متحف الشرطة القومي، يعرض مقلمة من النحاس الاصفر، من العصر المملوكي، عليها كتابات بخط النسخ ومثبت بها من أعلى محبره لها غطاء.

متحف قصر المنيل، يعرض سلاح للقهوة (دلة) من النحاس الأصفر له قاعدة دائرية يعلوها بدن يتوسطه من الجهتين حلية كمثرية يليه عنق محلى بزخارف نباتية متداخلة بارزة ولسلاح القهوة مقبض ينتهى من أسفل على شكل رأس حيوان.

متحف النوبة، يعرض تمثال الأميرة «امونرديس الأولى» الزوجة الإلهية للإله آمون وابنة الملك «كاشتا» وأخت الملك «بعنخى.» عثر على هذا التمثال في طيبة وهو مصنوع من حجر الجرانيت، ويرجع تاريخه إلى عصر الاسرة الخامسة والعشرين، تظهر فيه الاميرة واقفة يزين جبينها حية الكوبرا حماية الملكية وترتدي تاج يتكون من قرص الشمس بين قرنى البقرة وريشتان طويلتان رمز الالهة ايزيس وحتحور وهى تقبض بإحكام على صولجان الأزهار المخصص الملكات.

متحف ركن فاروق بحلوان، يعرض جهاز جرامافون على هيئة واجهة معبدبالمنتصف شكل الخرطوش الملكى بداخلة إسم الملك فاروق بالكتابة الهيروغليفية.

متحف الأقصر، يعرض قطعة حجرية من الحجر الجيرى الأبيض مستطيلة الشكل وملونة وعليها ثلاثة أسطر رأسية بالكتابة الهيروغليفية البارزة وثلاثة خراطيش ملكية.

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

متحف التحنيط بالاقصر، يعرض كبش محنط بقناع مذهب من «الكرتوناج» يتكون من طبقات عديدة من الكتان أو البردى مثبت بمادة صمغية، ومشكله طبقا لملامح الوجه، عثر على هذه القطعة في جزيرة الفنتين بأسوان وترجع لعصر الدولة القديمة.

متحف أسوان، يعرض وثيقة عقد قران مكتوبة بالخط الديموطيقي تعود لعصر الأسرة الثلاثون وهي من أكثر الوثائق التي تمثل أرشيف أحد العائلات. وفي هذه الوثيقة المؤرخة بالعام الثامن من حكم الملك نختنبو الثاني يعلن المدعو (بت إيزيس) أنه اتخذ السيدة تاريشوت زوجة له.

متحف شرم الشيخ، يعرض تابوت بداخله مومياء لتمساح من العصر المتأخر وهو مصنوع من الخشب ويبلغ طوله 92 سم وعرضه 15 سم.

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

دينار مملوكي وغطاء تابوت رومانى .. الآثار تعلن القطع الفائزة باستفتاء "أنت من تقرر" لشهر اغسطس بـ29 متحفاً (صور)

متحف الغردقة، يعرض لوحة من الحجر الجيري بقمه مستديرة يعلوها قرص الشمس المجنح والمزين بالكوبرا وفي المنتصف صور بالنحت الغائر ثلاثة من الآلهة ربما (امون وموت وخونسو) يمسك بعلامات الحكم والعنخ ويقف أمامهم رجل برداء طويل يعزف على الهارب وترجع اللوحة إلى العصر المتأخر.

متحف المركبات الملكية، يعرض جهاز جرامافون«يعود لأوائل القرن الماضى وهو من مقتنيات الأميرة فوزية ويعمل بالزنبرك، ولا زال الجرامافون يحتفظ بحالته ويعمل حتى الآن.

متحف آثار بني سويف القومي، يعرض لوحة من الحجر الجيري للمدعو (ثني وزوجته) يقدمان القرابين، عليها كتابات في سطور رأسية باللغة المصرية القديمة ترجع لعصر الدولة القديمة وعثر عليها في سقارة.

متحف آثار الإسماعيلية، يعرض لعبة أطفال على هيئة حصان من الفخار ترجع للعصر الإسلامى وعثر عليها في حفائر كليدا في أسوان عام 1911.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم، يعرض تمثال من الخشب غالبا لكاهن واقفا على قاعدة خشبية رافعا يده اليمنى إلى الامام، ويتدلى ردائه إلى قرب القدمين ممسكا بيده اليمنى عصا رفيع جدا.

متحف سوهاج القومي، يعرض أربعة من الأواني الكانوبية من الحجر الجيري تمثل «أبناء حورس الاربعة»، والتي كان يستخدمها قدماء المصريين لحفظ أحشاء المتوفى بعد تحنييطه عثر عليهم بأبيدوس.

متحف تل بسطا بالشرقية، يعرض مجموعة من الاوانى الكانوبية مصنوعة من المرمر.

متحف آثار طنطا، يعرض تميمة مزدوجة تمثل طائر البا المتوج بقرص الشمس وهو مصور برأس بشرية وجسد طائر، ترجع للعصر المتأخر ومصنوعة من الفيانس. والبا كان شكل من أشكال روح المتوفى.

متحف السويس القومي، يعرض نيشان الكمال ممثل عليه زهرة اللوتس باللون الأبيض يعلوها شكل زخرفى ثلاثى ينتهى بشكل بيضاوى أبيض اللون وعلى هذه الأشكال كتابة بالخط الكوفي نصها (الشرف الاخلاص الوفاء الحنان).

متحف آثار مطروح، يعرض لوحة حجرية من العصر الروماني مصنوعة من الحجر الجيري عليها بالنحت البارز المعبود «بس» والذى كان يعتقد أنه يحمي الناس من الشر وكان من أكثر المعبودات شعبية في مصر القديمة وكان مرتبطا بالبهجة والسعادة عند المصريين، (أخضر وأحمر وأزرق وأصفر)، تعود للعصر العثماني، عثر عليها في حفائر مدينة القصر الإسلامية بالداخلة.

متحف ملوي، يعرض مسرجة من العصر المملوكى مصنوعة من الفخار المطلي بالمينا.

متحف رشيد، يعرض المتحف مكتبة من العصر العثماني تتكون من جزئين السفلى عبارة عن منضدة لها ثلاثة أدراج لها ستة أرجل، وأسفل الأدراج ثلاثة عقود نصف دائرية. أما الجزء العلوى فيثبت على الجزء السفلي.