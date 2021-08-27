على غرار فيلم التعويزة بطولة يسرا ومحمود ياسين ..وفاة ربة منزل لبسها جن بعد 3شهور زواج

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فارقت ربة منزل الحياة بعد 3 شهور فقط من زواجها فى القاهرة ،تبين من التحقيقات انها مصابة ب(مس من الجن)وأن زوجها توجه بها للعلاج لدى دجال وفارقت الحياة بعد ان تعرضت لوصلة من التعذيب والتعدى الجسدى ،على يد الدجال فيما قال الزوج انها اصيبت أثناء العلاج بحالة هياج وبدات ترطم جسدها بالحوائط واركان الشقة حتى سقطت على الارض وفارقت الحياة قبل اسعافها

بلاغ رسمى

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه قسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات بوصول سيدة فى العقد الثالث ، بها إصابات ظاهرية وأثار ضرب واضحة على انحاء جسدها وفارقت الحياة بمجرد وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها ب(مس من الجن).

مس من الجن

انتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين من سؤال شهود العيان أن دجال بالمنطقة ادعى قدرته على علاجها بعد التاكد من إصابتها ب (مس من الجن) وقال شهود العيان فى التحقيقات ان المتهمقام بتوثيقها والتعدي عليها بالضرب، بأسلاك كهربائية وعصا خشبية تسببت فى فقدانها الوعى ووفاتها.

أسرة الضحية

استمعت جهات التحقيق لأسرة الضحية واكدوا فى أقوالهم أن إبنتهم متزوجة منذ 3 شهور فقط وكانت حياتها عادية وبعد الزواج أصيبت بحالة نفسية ساءت وبدات فى قصة العلاج روحانيا اعتقادا من زوجها بانها مصابة ب(مس من الجن)، وتم ضبط المتهم وفى غحدى الجلسات فارقت الحياة .

زوج ضحية الجن

قال زوج ضحية المس الشيطانى أن زوجته فارقت الحياة اثناء علاجها من مس الجن بمنطقة حلوان مشيرا إلى أنه تزوج منها منذ ثلاثة أشهر فقط بعد قصة حب وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتي اكتشفوا مالم يكن متوقعا، وأنها تعاني من مس من الجن وتحولت حياتهم إلى جحيم .

أكد الزوج ان زوجته بدات أثناء جلسة العلاج تخبط جسدها ورأسها فى الحوائط وتضرب نفسها بعصا خشبية كى تخرج الجن من جسدها فقمنا بنقلها للمستشفى لكنها فارقت الحياة وتم إخلاء سبيل الزوج والدجال .