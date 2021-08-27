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"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

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"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات
تنشط الرياح السطحية على الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، نجران، تبوك)، في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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