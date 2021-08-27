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«أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدًا جديدًا بكفر بني علي بمركز سمسطا

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«أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدًا جديدًا بكفر بني علي بمركز سمسطا «أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدًا جديدًا بكفر بني علي بمركز سمسطا

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افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد جديد بمركز سمسطا بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف. وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مسجد جديد بكفر بنى على بمركز سمسطا لترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها إلى 89 مسجداً حتى الآن.

وأضاف وكيل أوقاف بنى سويف أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية «المصلية» ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

المصرى اليوم

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