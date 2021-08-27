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روبرتسون يعود إلى ليفربول قبل مواجهة تشيلسى فى الدوري الإنجليزى

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روبرتسون يعود إلى ليفربول قبل مواجهة تشيلسى فى الدوري الإنجليزى روبرتسون يعود إلى ليفربول قبل مواجهة تشيلسى فى الدوري الإنجليزى

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أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي جاهزية روبرتسون الكاملة للمشاركة في مباراة تشيلسي المحدد لها مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يضيف قوة للريدز، الذي يبحث عن فرصة لمواصلة مسيرة الانتصارات، التي استهل بها رحلته المحلية هذا الموسم.

وفي خطوة سعيدة لكل جماهير نادي ليفربول، أعلن النادي الإنجليزي الثلاثاء عن تمديد عقد الظهير الأيسر الاسكتلندي للفريق أندي روبرتسون حتى عام 2026.

وفي أول تصريح له عقب نجاحه في تمديد تعاقده أعرب روبرتسون عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة مؤكداً أنه بات جزءا من ليفربول وليفربول جزءا منه.

وقال أندي روبرتسون في تصريحات سريعة عبر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر للتغيريدات القصيرة: أريد البقاء في صفوف هذا النادي أطول فترة ممكنة وأنا سعيد جدا لأجلي ومن أجل عائلتي بعد تجديد عقدي.

وأضاف اللاعب المتألق في صفوف ليفربول منذ انضمامه له قادماً من هال سيتي: تأقلمنا سريعا هنا ونعشق النادي وما يحيط به وأنا سعيد لأن المشوار سيستمر هنا.

الجدير بالذكر أن روبرتسون ركيزة أساسية في صفوف فريق ليفربول على مدار عدة سنوات مضت، وساهم بشكل كبير في احراز ليفربول دوري أبطال أوروبا في صفوفه عام 2019 ثم أتبعه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 1990.

وغاب قائد الاسكتلندي البالغ من العمر 27 عامًا عن بداية الموسم الجديد مع ليفربول، بسبب معاناته من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها خلال المباراة الودية لفريقه قبل انطلاق الموسم أمام أتلتيك بيلباو الإسباني.

المصرى اليوم

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