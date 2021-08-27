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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تختتم دورة تدريبية حول محاربة الفساد الإداري

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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تختتم دورة تدريبية حول محاربة الفساد الإداري الشباب والرياضة بكفر الشيخ تختتم دورة تدريبية حول محاربة الفساد الإداري

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اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ الجلسات التدريبية لدورة إعداد وتأهيل الشباب بالمشاركة الفعالة في المحليات ومكافحة الفساد، وذلك بمشاركة 30شاباً وفتاة بقاعة التعليم المدنى بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، يأتى ذلك في إطار التدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد ضمن أولويات المحافظة، وأن هذه الدورة تأتي في نطاق تنمية مهارات أعضاء اللجنة والمكتب الفني لممارسة العمل المنوط بهم على الوجه الأمثل، وأشار إلى أن الدورة هي الأولى من نوعها بمحافظة كفرالشيخ، مؤكداً أن المحافظة تسعى دائماً لتطوير الكفاءات والكوادر البشرية لديها عن طريق الدورات التدريبية المكثفة والمستمرة، وذلك تنفيذاً لرؤية 2030 والخاصة ببناء الإنسان المصري والعمل على تطوير قدراته ورفع كفاءته.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تهدف الدورة التدريبية إلى رفع الوعى الثقافى بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى من خلال التدريب في عدة مجالات وهي مفهوم الفساد وأنواعه لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم مكافحة الفساد، والشفافية، والنزاهة، جاء ذلك بحضور مدربي الوزارة أمينة محمد ،نعيم سليمان، أيمن جميل، محمد الحداد، أحمد الروميلي، وتابع تنفيذ الدورة التدريبية فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، ومسؤولي النشاط بالإدارة.

المصرى اليوم

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