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ضبط 3 أطنان لحومًا فاسدة بالقاهرة

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ضبط 3 أطنان لحومًا فاسدة بالقاهرة ضبط 3 أطنان لحومًا فاسدة بالقاهرة

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تواصل الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكن ضباط مباحث التموين في الحملة التي شنتها الإدارة أمس من ضبط 3 كيلو لحوما مجمدة تبين أنها بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية «بدون ترخيص» بالقاهرة.

المصرى اليوم

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