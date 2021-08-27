«إسكندرية بتفرح».. ماراثون دراجات هوائية بطول الكورنيش للحفاظ على اللياقة البدنية (صور)

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نظمت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، صباح اليوم الجمعة يوم رياضي ماراثون دراجات هوائية، بمشاركة 300 مشارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقالت «الشريف»، أن الماراثون جرى تنفيذه بالتعاون مع شركه مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر والمعاهد الأزهرية ومديرية الاوقاف وممثل بيت العيله الشيخ إبراهيم الجمل، وعدد من الهيئات والمصالح الحكومية وأكثر من ٥٠ هيئة شبابية ورياضيه، حيث انطلق موقف جليم حتى قلعة قايتباى، وذلك في إطار مبادرة «اسكندرية بتفرح» والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن الفعاليات شملت اليوم الرياضي بماراثون للدراجات الهوائيه، وممارسة العديد من الألعاب بمشاركة أكثر من ٣٠٠ مشارك، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض للحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت: «سيتم تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية المختلفة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافه الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضيه وكذا شغل أوقات الفراغ أثناء الإجازة الصيفية لكافة الأعمار،مؤكدة على أن المديرية تستهدف كافه المراحل العمرية ونسعى للوصول للمواطن السكندرى والمصطافين في كل ربوع عروس البحر الأبيض».

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة «اسكندرية بتفرح» والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، خلال الفترة من ١ أغسطس حتى ٣١ أكتوبر المقبل.

"اسكندرية بتفرح" .. ماراثون دراجات هوائية بطول الكورنيش للحفاظ على اللياقة البدنية (صور)