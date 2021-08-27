جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة» (صور)

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واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، بقيادة الدكتور جمال سوسة، المشرف على القطاع، بتنظيم القوافل الطبية التخصصية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال «سوسة»، في بيان صحفي، الجمعة، إن الجامعة قامت بتنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، بقرية الاحراز مركز شبين القناطر، وذلك في إطار الدور المجتمعى التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومنها قرى شبين القناطر، مشيرا إلى أن هذه القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة، والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.

وأضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام والرمد.

واشارت، إلى انه تم عمل مسح كامل لحالات الرمد والكشف عن مسببات العمى، بالإضافة لكشف نظارات وفحص قاع العين لجميع الحالات، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا للمواطنين، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية، والكشف المبكر لأورام الثدي.

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر ضمن حياة كريمة

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر ضمن حياة كريمة