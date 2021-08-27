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«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
مذيعة شبكتنا كريستيان أمانبور تتذكر مقابلة مسؤول في طالبان ووعوده لها قبل 25 عامًا.. ماذا قال؟
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر»
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:20 صباحاً
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
تحذير هام من الأرصاد.. اليوم بداية ارتفاع كبير في درجات الحرارة يصل لـ 5 درجات.. وأسوان تسجل 43 درجة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 27 أغسطس 2021 11:46 صباحاً
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