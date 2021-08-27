بدء غلق شارع السودات ..تعرف على مسارات الطرق البديلة

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نفذت الإدارة العامة للمرور اليوم قرار غلق شارع السودان فى الإتجاه القادم من منطقة أرض اللواء فى اتجاه الدقى و التحرير تحديداً أسفل كوبرى ناهيا ، لمدة 3 أيام ، بدءاً من صباح اليوم الجمعة 27/8/2021م – حتى صباح يوم الأحد الموافق 29/8/2021م .

واعلنت الإدارة بدء الأعمال من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحاً ، دون تعطيل حركة المرور وقامت الإدارة بتعيين الخدمات المرورية فى محيد الإغلاق لتنبيه السيارات وتغيير مسارات الطرق حتى لا يحدث تكدس مرورى .

اعلنت الغدارة ان تلك التعديلات تتم فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية إتجاه محور الزمر بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان .

واعلنت الإدارة ان تكون التعديلات فى مسارات الطرق كالتالى

القادم من شارع السودان وأرض اللواء متجهاً لمناطق الدقى وشارع التحرير يتجه يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم يميناً بشارع جامعة الدول العربية ثم يساراً للعودة مرة أخرى واستكمال السير.

القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجهاً لمنطقة أرض اللواء ويرغب فى إستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً لشارع السودان ثم إستكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء.