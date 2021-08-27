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في الفجر.. جولة للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية الإسكندرية (صور)

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في الفجر.. جولة للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية الإسكندرية (صور) في الفجر.. جولة للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية الإسكندرية (صور)

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أجرى محمد سعد الله، وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الإسكندرية، جولة فجرية اليوم الجمعة شملت عدد من المخابز البلدية بمنطقة العجمى، للتأكد من المنظومة.

وشملت الجولة المرور على المخابز البلدية بمنطقة وادى القمر والدخيلة والبيطاش والهانوفيل وشهر العسل ومساكن الصينية ومساكن ك ٢١ حيث قام بالتفتيش على أوزان الرغيف البلدى ومواصفاته والتأكد من نظافة اماكن الانتاج ولوحات بيانات المخابز،كما تم تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة، ومحضر توقف لأحد المخابز بدون إذن من التموين.

والتقى وكيل الوزارة العديد من المواطنين وضيوف الإسكندرية من المصطافين وتم استطلاع آرائهم عن جودة رغيف الخبز وانتظام منظومة التموين وتوافر السلع التموينية.

وفى ختام الجولة، أوضح سعد الله أن المواطنين أبدوا رضاهم عن رغيف الخبز البلدى وجودة السلع التموينية وكذلك الخدمات التموينية المقدمة من خلال مراكز الخدمات والمكاتب التموينية.

جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)
جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)
جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)
جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)
جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)
جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)
جولة فجرية لوكيل "تموين الاسكندرية" للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية (صور)

المصرى اليوم

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