قطار الأهلى يصل إلى محطة أسوان فى ختام مشواره بالدورى الممتاز

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يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره أسوان في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد السلام في الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت الجماهير الحمراء بعد فقدان اللقب، الذي حققه الفريق 42 مرة حتى الآن، بعد سلسلة من الإخفاقات في الجولات الأخيرة والتى كان آخرها التعادل مع الجونة 3-3 ليصل الفريق إلى النقطة 73 في المركز الثانى ويسعى لإنهاء مشواره بفوز معنوى لمصالحة جماهيره الحزينة على ضياع الدورى.

إدارة النادى كانت حريصة على دعم اللاعبين معنويا من خلال الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي، مع لاعبيه عقب لقاء الجونة الأخير وأكد تقديره لمجهودهم وللجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وطالبهم باسعاد جماهير الأهلى بتحقيق البطولات المقبلة لتعويض ضياع الدورى .

وسيكون محمد شريف مهاجم الفريق الأكثر تركيزا خلال اللقاء لرغبته في تحطيم رقم قياسى جديد في عدد الأهداف التي سجلها بالبطولة بعدما أصبح

النقطة المضيئة الوحيدة للأهلى في موسم «ضياع اللقب»، وشارك شريف هذا الموسم مع الأهلي في 30 مباراة بالدوري، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 3 أخرى، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين، متفوقا على مصطفى فتحي صاحب المركز الثاني بـ16 هدفا وأشرف بن شرقي وأحمد ريان بـ15 هدفا.

ومن المنتظر أن يمنح موسيماني الفرصة لبعض البدلاء الذين لم يشاركوا منذ فترة وعلى رأسهم سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وناصر ماهر ووالتر بواليا وغيرهم من اللاعبين.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى وأمامة سعد سمير وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق وعلى معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا ووالتر بواليا.

على الجانب الآخر، يدخل أسوان المباراة بعدما هبط رسميا لدورى الدرجة الثانية بعد أن توقف رصيده عند 27 نقطة من 33 مباراة خاضها الفريق حتى الآن وحقق الفوز في 6 مباريات فقط وتعادل 9 مرات وخسر 18 مباراة، وسجل 29 هدفا بينما استقبلت شباكة 59 هدفا.

ويأمل ممثل الصعيد بقيادة المدرب أحمد مصطفى بيبو في ترك ذكرى جيدة في الدوري وخاصة مع تألق النجم المخضرم عمرو الحلواني نجم أسوان وأحد نجوم الموسم.

وشهدت تحضيرات الفريق الأخيرة للمباراة التركيز على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا خصوصا في المباراة التي خسرها أمام سموحة 1-3 وذلك لتجنب تكرارها أمام الأهلى، كما طلب المدير الفنى من لاعبيه التركيز في المباراة ومحاولة استغلال قوة المباراة للاستفادة الفنية قبل الحصول على راحة سلبية والبدء في رحلة البحث عن العودة لدورى الأضواء والشهرة خلال منافسات القسم الثانى.