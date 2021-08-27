«أوقاف المنيا»: لحوم الأضاحي حق للفقراء.. ورسالة المنبر من أسمي وأعظم المهام

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أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، لحوم الأضاحي هي حق الفقراء الذين يحتاجون منا لكل رعاية واهتمام لأنهم الأولى بالرعاية، مطالبا بتوصيل الحق إلى مستحقيه سواء كان بالقرى المستهدفة أو قرى حياه كريمه أو في ربوع المحافظة وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، إضافة إلى الدور الدعوي وفي إطار اهتمامات الدولة المتعددة تجاه هذه الأسر .

وكلف «سلامة» مديري إدارات الأوقاف بجنوب المنيا، خلال اجتماعه معهم، بإعداد حصر لما يتم توزيعه من كميات بهذه القرى بكل أداره ويتحمل مدير الاداره ولجنه توزيع اللحوم بالاداره المسؤولية عند مخالفه التعليمات.

قال «سلامة» إن رسالة المنبر من أسمى وأعظم المهام ولا بد لمن يقوم بهذا العمل أن يكون على قدر هذه الرسالة وفهم ووعي تاما بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من حرص وتقدير للمواقف ولا يسمح لأي إمام أو خطيب له فكر متشدد أو انتماء لحزب أو سياسة معينه بصعود المنبر وعلى الإدارة اتخاذ كافه الإجراءات الإدارية والقانونية عند ضبط أي مخالفه وتتحمل الإدارة المسئولية كاملة حال تسترها على أية مخالفه.

كما طالب «سلامة» مدير الإدارات بجنوب المنيا، المتابعة المستمرة والدائمة للمساجد والتأكيد على الالتزام بكافه الإجراءات الاحترازية نظرا لأهمية المرحلة.، مع الاستعداد التام وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم المستمر والدائم للمساجد حفاظاً على أرواح المصلين ومرتادي المساجد والالتزام بكافة التعليمات.