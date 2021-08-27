أخبار عاجلة

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل -
مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021 -
مذيعة شبكتنا كريستيان أمانبور تتذكر مقابلة مسؤول في طالبان ووعوده لها قبل 25 عامًا.. ماذا قال؟ -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة -
ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر» -
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات -
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس «المواصفات والجودة»: إصدار 900 مواصفة قياسية منذ بداية 2021

Print
رئيس «المواصفات والجودة»: إصدار 900 مواصفة قياسية منذ بداية 2021 رئيس «المواصفات والجودة»: إصدار 900 مواصفة قياسية منذ بداية 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف‌ الدكتور أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن إصدار 900 مواصفة جديدة منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، وذلك لخدمة ودعم القطاع الصناعي وتسهيلا على الشركات الوطنية المصنعة والمصدرة.

وقال خلال توقيع شراكة بين مجموعة العربي وhisense الصينية، إن الهيئة توفر المواصفات الخدمية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل ملائمة خاصة في ظروف انتشار الحالية.

أضاف عفيفى أن المواصفات القياسية تلبي احتياجات القطاع الصناعي مثل مواصفات الأمان في الأجهزة الكهربائية ومواصفات الحماية والسلامة التي تخص العاملين حفاظا على سلامتهم.

وأوضح أنه يجري عقد اللجان المتخصصة لإصدار المواصفات الفنيه المتخصصة واصدرت 900 مواصفة هذا العام من بداية2021 لخدمة الصناعة الوطنية وحماية المستهلك المصري، إضافة إلى تقديم الدعم من خلال لجان المواصفات المختلفة من أجل تسهيل المواصفات التي تحتاجها الأسواق الخارجية ومنها شركات المطابقة وكفاءة الطاقة.

وأشار إلى استعداد هيئة المواصفات والجودة لتـوفیر علامــة الجــودة المصــریة للمنتجـات المرغــوب منحهــا علامــة الجــودة وكــذلك شــهادات المطابقــة وكفــاءة الطاقــة ســواء للســوق المصــري أو الــدول التــي شهدت توقیع مذكرات اعتراف متبادل معها تیسیرا على الصناعة وتسهیلا لدخول أسواقهم.

وأعلن أن الهیئـة تتيح إمكانیــة التـدریب مــن خـلال وحــدة التــدریب المعتمـدة علــى أي مــن المواصــفات التي تدعم التعاون بين المؤسسات والمصانع المصرية ونظيرتها في كافة دول العالم.

وأعلن إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية أنه سيتم عقد لجنة مشتركة بين ودول تجمع الميركسور(البرازيل-الأرجنتين-باراجواي -أوروجواي) منتصف سبتمبر المقبل، مضيفا انه سيتم على هامش اللجنة تنظيم منتدى رجال اعمال لبحث تعزيز التعاون المشترك

وكشف المهندس محمد محمود العربى، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر عن خطة توسعية لاستثمارات المجموعة في عدد من دول أفريقيا، منها السودان لتوسيع التجارة والصناعة، كنا سيتم فتح مكتب تمثيل للمجموعة بالمملكة العربية للزيادة التواجد بهذه السوق بدلا من الاعتماد على الوكلاء والموزعين.

ويأتي ذلك حسب العربى ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في افريقيا وأوروبا وآسيا سواء تجاريا وتصديرا أو تصنيعا، منوها بأن المجموعة تمتلك شركة في كينيا واخرى في جنوب أفريقيا، ونسعى لإنشاء شركة في السنغال، ولفت إلى أن الشركة سوف تبدأ في تصدير بوتاجاز لاجرمانيا الذي تنتجه بالتعاون مع الشركة الإيطالية، إلى الدول الأوروبية بداية من فرنسا تمهيدا للتصدير لباقى الدول.

وقال العربى: نتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلى في حدود تمويل شراء معدات وماكينات الإنتاج، مضيفا انه سيتم التوسع في إنشاء المدارس الفنية والاهتمام بالصعيد لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

صورة مزيفة بمعلومات غير موثقة عن عائلات مصر تثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا

صورة مزيفة بمعلومات غير موثقة عن عائلات مصر تثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)