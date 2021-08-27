رئيس «المواصفات والجودة»: إصدار 900 مواصفة قياسية منذ بداية 2021

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كشف‌ الدكتور أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن إصدار 900 مواصفة جديدة منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، وذلك لخدمة ودعم القطاع الصناعي وتسهيلا على الشركات الوطنية المصنعة والمصدرة.

وقال خلال توقيع شراكة بين مجموعة العربي وhisense الصينية، إن الهيئة توفر المواصفات الخدمية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل ملائمة خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا الحالية.

أضاف عفيفى أن المواصفات القياسية تلبي احتياجات القطاع الصناعي مثل مواصفات الأمان في الأجهزة الكهربائية ومواصفات الحماية والسلامة التي تخص العاملين حفاظا على سلامتهم.

وأوضح أنه يجري عقد اللجان المتخصصة لإصدار المواصفات الفنيه المتخصصة واصدرت 900 مواصفة هذا العام من بداية2021 لخدمة الصناعة الوطنية وحماية المستهلك المصري، إضافة إلى تقديم الدعم من خلال لجان المواصفات المختلفة من أجل تسهيل المواصفات التي تحتاجها الأسواق الخارجية ومنها شركات المطابقة وكفاءة الطاقة.

وأشار إلى استعداد هيئة المواصفات والجودة لتـوفیر علامــة الجــودة المصــریة للمنتجـات المرغــوب منحهــا علامــة الجــودة وكــذلك شــهادات المطابقــة وكفــاءة الطاقــة ســواء للســوق المصــري أو الــدول التــي شهدت توقیع مذكرات اعتراف متبادل معها تیسیرا على الصناعة وتسهیلا لدخول أسواقهم.

وأعلن أن الهیئـة تتيح إمكانیــة التـدریب مــن خـلال وحــدة التــدریب المعتمـدة علــى أي مــن المواصــفات التي تدعم التعاون بين المؤسسات والمصانع المصرية ونظيرتها في كافة دول العالم.

وأعلن إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية أنه سيتم عقد لجنة مشتركة بين مصر ودول تجمع الميركسور(البرازيل-الأرجنتين-باراجواي -أوروجواي) منتصف سبتمبر المقبل، مضيفا انه سيتم على هامش اللجنة تنظيم منتدى رجال اعمال لبحث تعزيز التعاون المشترك

وكشف المهندس محمد محمود العربى، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر عن خطة توسعية لاستثمارات المجموعة في عدد من دول أفريقيا، منها السودان لتوسيع التجارة والصناعة، كنا سيتم فتح مكتب تمثيل للمجموعة بالمملكة العربية السعودية للزيادة التواجد بهذه السوق بدلا من الاعتماد على الوكلاء والموزعين.

ويأتي ذلك حسب العربى ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في افريقيا وأوروبا وآسيا سواء تجاريا وتصديرا أو تصنيعا، منوها بأن المجموعة تمتلك شركة في كينيا واخرى في جنوب أفريقيا، ونسعى لإنشاء شركة في السنغال، ولفت إلى أن الشركة سوف تبدأ في تصدير بوتاجاز لاجرمانيا الذي تنتجه بالتعاون مع الشركة الإيطالية، إلى الدول الأوروبية بداية من فرنسا تمهيدا للتصدير لباقى الدول.

وقال العربى: نتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلى في حدود تمويل شراء معدات وماكينات الإنتاج، مضيفا انه سيتم التوسع في إنشاء المدارس الفنية والاهتمام بالصعيد لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.