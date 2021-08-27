صفقات الأهلي .. بيرسي تاو يوجه رسالة إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز

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أبدى الجناح الجنوب إفريقى بيرسى تاو سعادته الشديدة بالانضمام إلى النادى الأهلى النادي الأكبر في أفريقيا، مشيراً إلى أنه اختار الجانب الصحيح من التاريخ أو بالأحرى أنه اختار التاريخ للانضمام إليه.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى الخميس ضم الجنوب إفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم .

وتأتي رسالة اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وكأنها رسالة ضمنية رد بها لاعب النادي الأهلي الجديد على لاعب النادي الأهلي السابق رمضان صبحي الذي ترك الأهلي وانتقل إلى غريمه بيراميدز.

وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي والذي كان معاراً إلى الأهلي بعقد يمتد لعام 2025.

وقال رمضان صبحي خلال المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه كلاعب جديد لبيراميدز: «انتقلت لبيراميدز ليس من أجل المال لكن من أجل الطموح في صناعة شىء جديد».

بيرسي تاو لاعب الأهلي

ولم ينجح رمضان صبحي منذ انتقاله إلى بيراميدز في إضافة أي بطولة إلى رصيده رغم وصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأضاف: «قرار انتقالي لبيراميدز قراري أنا لوحدي ولم يتدخل أي طرف سواء كان شريف إكرامي أو إكرامي الشحات والموضوع بالنسبة لي تحد وطموح».