«مياه الشرقية» تنظم حملات توعية لأهالي مدينة مشتول السوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ندوة توعوية بمقر رئاسة مجلس مدينة مشتول السوق، وحملات طرق أبواب بشوارع منطقة عمر بن الخطاب التابعة له؛ لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على قطرة الماء، والتعامل الصحيح مع شبكات المياه والصرف الصحي.

ويأتي ذلك في اطار خطة التوعية الموضوعة من قبل الشركة القابضة؛ لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، وأوضح المهندس عبدالعزيز عبدالشافى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية تلك الحملات في نشر الوعى والوصول لكافة فئات المجتمع.

وقامت الندوة على محاور أهمها: توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وأهمية القطع الموفرة للمياه التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وبالتالي تقليل قيمة الفاتورة، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

كما شملت كيفية التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحى، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات.