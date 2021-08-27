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مياه المنيا : حملات توعية ب " حياة كريمة " في قرية معصرة ملوي

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مياه المنيا : حملات توعية ب " حياة كريمة " في قرية معصرة ملوي مياه المنيا : حملات توعية ب " حياة كريمة " في قرية معصرة ملوي

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قال المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارة التوعية بالشركة، نظمت حملة توعية بقرية معصرة، ضمن الحملات التي تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها، وتأثيرها الصحي والبيئي، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة، في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف «الشهاوى»، أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية، وعمل لقاءات مع الأهالي، وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات، والعمل على حلها، كما قامت إدارة المشاركة بالشركة، بعمل مسح ميداني للقرية، مؤكدا استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة، وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوي وابوقرقاص وتحقيق نسب انجاز عالية.

المصرى اليوم

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