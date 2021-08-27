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شعراوي: تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه (صور)

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شعراوي: تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه (صور) شعراوي: تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه (صور)


أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة، والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة، بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين في ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار متابعة الوزارة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارة رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة، ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارة رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات،وبالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية، وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح «شعراوي»، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصرى، وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

ولفت، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات، والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحدد، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة.

وأشاد الوزير، بالتنسيق الذى يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل، منوها إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات، وفى مختلف التخصصات، من خلال توفير التدريب النظرى والعملي والميداني.

تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه

المصرى اليوم

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