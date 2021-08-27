جدول منافسات البعثة المصرية الجمعة في بارالمبياد طوكيو 2020

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تواصل البعثة المصرية الجمعة منافسات في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو ويشارك أحفاد الفراعنة في فعاليات رفع الأثقال وكرة الجرس والكرة الطائرة جلوس .



كرة هدف مصر مع منتخب أمريكا 12 ظهرا.

شريف عثمان رفع الأثقال 59 كجم 4 فجرا.

ريحاب أحمد رفع الأثقال 50 كجم 6 صباحا.

جيهان غريب رفع الأثقال 55 كجم 9:30 صباحا.

طائرة مصر مع منتخب البوسنة 1:30 ظهرا.

بالإضافة إلى استكمال منافسات تنس الطاولة، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وفاز البطل المصري شريف عثمان، بالميدالية الفضية، في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حاليا حتى يوم ٥ سبتمبر المقبل.

ونال شريف عثمان الميدالية الفضية في رفع الأثقال في منافسات وزن 59 كيلوجراما صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما تمكن من رفع 187 كيلوجراما؛ ليحقق الميدالية الأولى لمصر في بارالمبياد طوكيو.

وتعد هذه الميدالية الرابعة لشريف عثمان في تاريخ مشاركاته بالدورات البارالمبية، حيث سبق له حصد ثلاث ميداليات ذهبية متتالية في بارالمبياد بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢ وريو دي جانيرو ٢٠١٦.

توجت رحاب رضوان بالميدالية الفضية في منافسات رفع الاثقال وزن 50 كجم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والمقامة حتى 5 سبتمبر المقبل.

واستطاعت البطلة المصرية رفع ثقل 120 كجم لتحطم الرقم البارالمبي والذي كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم وبهذه الميدالية ترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين حيث حقق البطل شريف عثمان فضية منافسات وزن 59 كجم.

وحطمت رحاب الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم في المحاولة الأولى، لتحتل المركز الأول في الترتيب، لتعود في المحاولة الثانية وتنجح في رفع ثقل 120 كجم، إلا أنها فشلت في المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.

وبميدالية رحاب ارتفع رصيد ميداليات العرب في دورة الألعاب البارالمبية إلى اربع ميداليات، حيث حقق البطل الأردني عمر قرادة ذهبية في رفع الأثقال، وحققت البطلة التونسية روعة التليلي ذهبية دفع الجلة بالإضافة إلى فضية البطل المصري شريف عثمان في رفع الأثقال.