صفقات الأهلي .. الأهلي يضرب بقوة وصفقتين في الطريق إلى القلعة الحمراء

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يبدو أن الخميس لم يكن اليوم الأخير لإعلان الصفقات الحمراء الجديدة التي ستدخل النادي الأهلي وستمثل الفنلة الحمراء فى الموسم الجديد .

الأهلي يسعى حالياً لإنهاء صفقتين جديدتين من العيار الثقيل لمحاولة صناعة موسم جديد استثنائي .

الصفقة الأول ربما تكون مع الغريم بيراميدز وهى صفقة انتقال اللاعب إبراهيم عادل والمبادلة مع ناصر ماهر ، أما الصفقة الثانية فهى حارس بديل لمحمد الشناوي يكون على مستوى قريب من الحارس الدولي .

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية الخميس : «الأهلي أنهى صفقة حسام حسن، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة، سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة”، مؤكدًا :»الأهلي سوف يعلن التعاقد مع حسام حسن، اليوم الجمعة أو غدًا على أقصى تقدير«.

وتابع :«الأهلي بذلك تعاقد مع 4 صفقات وهم، بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن».

وأشار :«المفاجأة أن الأهلي أمامه صفقة أو صفقتين، هناك صفقة من الممكن أن يكون فيها نوع من أنواع التبادل مع بيراميدز».

واوضح :«بيراميدز يرغب في التعاقد مع ناصر ماهر النادي السماوي عرض على الأهلي شراء اللاعب مقابل 7ملايين جنيه وهو ما رفضه مسؤولي القلعة الحمراء، حيث طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه، ومن هنا قد يدخل لاعب من بيراميدز في الصفقة، ليس إبراهيم عادل، بعدما رفض ناديه بيعه، بالإضافة إلى مقابل مالي».

وأكمل :«هناك لاعب مصري أخر، الأهلي يفكر في التعاقد معه»، مشيرا :«سيتم الإعلان عن الصفقتين خلال أسبوع».