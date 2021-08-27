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مياه أسيوط : ٩ مراكز ثابتة وسيارتين متنقلتين لخدمة العملاء بمراكز أسيوط

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مياه أسيوط : ٩ مراكز ثابتة وسيارتين متنقلتين لخدمة العملاء بمراكز أسيوط مياه أسيوط : ٩ مراكز ثابتة وسيارتين متنقلتين لخدمة العملاء بمراكز أسيوط

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة بادرت بتنفيذ ٩ مراكز ثابته لخدمة العملاء في الأماكن التالية (مركز ديروط،صدفا، القوصية، منفلوط، مركز الخدمات الرئيسي، ساحل سليم، ابو تيج، الغنايم والخارجة بالوادى الجديد) بالإضافة إلى سيارتين متنقلتين لخدمة العملاء حول المراكز.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تفعيل ٣٠٥٠ منفذ فورى لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط والذى تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر بدأت في شهر سبتمبر حتي نهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٠، حيث نُفذ ذلك على نطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيراً على المواطنين.

وأضاف أنه يتم استخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلى.

وأكد انه تم تغيير عدد ٥٠ ألف عداد مياه عاطل بأخر سليم على مستوى الشركة، والجدير بالذكر أن الشركة تسعي دائماً للارتقاء بالمستوى الخدمي للعملاء وتبذل قصارى جهدها لتوفير أكبر عدد من العدادات مسبقة الدفع والتى تساعد الموطن في متابعة استهلاكه.

المصرى اليوم

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