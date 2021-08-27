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غدًا.. قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق بأشمون في المنوفية

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غدًا.. قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق بأشمون في المنوفية غدًا.. قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق بأشمون في المنوفية

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه أيام السبت الموافق 28-8-2021، والإثنين الموافق 30-8-2021، والثلاثاء الموافق 31-8-2021 إعتبارًا من الساعة 9 ص وحتي الساعة 6 م عن مناطق ( شارع محسن حمد، شارع صلاح الدين، عزبة الباشا، عزبة النجار، منطقة عجمي شعير).

وأرجعت الشركة السبب لوجود أعمال إحلال وتجديد بشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد بمدينة أشمون وتستمر الأعمال لحين ربط الشوارع علي الخطوط الجديدة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

المصرى اليوم

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