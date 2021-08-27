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وداع مشرف.. إبراهيم حمدتو يخسر أمام الصينى شاو شين في تنس الطاولة ويغادر طوكيو

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وداع مشرف.. إبراهيم حمدتو يخسر أمام الصينى شاو شين في تنس الطاولة ويغادر طوكيو وداع مشرف.. إبراهيم حمدتو يخسر أمام الصينى شاو شين في تنس الطاولة ويغادر طوكيو

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ودع إبراهيم حمدتو لاعب المصري لتنس الطاولة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

وغادر حمدتو برأس مرفوعة، رغم خسارته أمام الصيني «شاو شين» بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور المجموعات، بواقع «11- 1، 11- 6، 11- 4»، في لقاء استغرق 16 دقيقة من اللعب.

وكان «حمدتو» قد خسر في الجولة الأولى أمام الكوري «كاي هونج بارك» بنفس النتيجة.

وأبهر إبراهيم حمدتو كافة وسائل الإعلام العالمية، بعد ممارسته لرياضة تنس الطاولة بفمه، حيث أنه اللاعب الوحيد في العالم الذي يمارس اللعبة بهذه الطريقة.

وتعد هذه المشاركة هي الـ13 للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

واستطاعت تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورات البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

ولأول مرة تتواجد مصر في منافسات 8 ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

المصرى اليوم

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