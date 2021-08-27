أخبار عاجلة

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل -
مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021 -
مذيعة شبكتنا كريستيان أمانبور تتذكر مقابلة مسؤول في طالبان ووعوده لها قبل 25 عامًا.. ماذا قال؟ -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة -
ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر» -
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات -
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

نظارات تدريب خاصة لشريف إكرامي وحراس بيراميدز لزيادة رد الفعل والاستجابة للكرة (صورة)

Print
نظارات تدريب خاصة لشريف إكرامي وحراس بيراميدز لزيادة رد الفعل والاستجابة للكرة (صورة) نظارات تدريب خاصة لشريف إكرامي وحراس بيراميدز لزيادة رد الفعل والاستجابة للكرة (صورة)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ضم نادي بيراميدز تقنية جديدة لمساعدة حارسه شريف إكرامي وحراس المرمى فى الفريق على زيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة .

وأصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى، بعدما قرر الاستعانة بها، وبالفعل بدأ الحراس في استخدامها في إطار سعي النادي للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى، وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

وشدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.

حارس بيراميدز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة

ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر»

ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر»