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للمرة الثالثة.. تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني في المنيا

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للمرة الثالثة.. تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني في المنيا للمرة الثالثة.. تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني في المنيا

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للمرة الثالثة، وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، على النزول بمجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، وعدد من مدارس التعليم الفني، (تجاري -صناعي -زراعي -فندق -مزدوج)، للعام الدراسي 2021 / 2022، من 225 درجة لتصبح 222 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الاعداد المطلوبة، ونظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتوقيع إقرار من ولى امر الطالب على أن يستمر الطالب خلال فترة المرحلة الثانوية بالمدارس الملحق بها، وعدم تحويله العام القادم.

كما وافق المحافظ، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، (تجاري -صناعي -زراعي -فندق -مزدوج)، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، وذلك نظراً لعدم استكمال الاعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.

تخفيض درجات القبول بثانوي المنيا
تخفيض درجات القبول بثانوي المنيا
تخفيض درجات القبول بثانوي المنيا
تخفيض درجات القبول بثانوي المنيا
تخفيض درجات القبول بثانوي المنيا

المصرى اليوم

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