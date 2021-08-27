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الميدالية الأولى .. شريف عثمان يحصد فضية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

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الميدالية الأولى .. شريف عثمان يحصد فضية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو الميدالية الأولى .. شريف عثمان يحصد فضية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

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فاز البطل المصري شريف عثمان، بالميدالية الفضية، في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حاليا حتى يوم ٥ سبتمبر المقبل.

ونال شريف عثمان الميدالية الفضية في رفع الأثقال في منافسات وزن 59 كيلوجراما صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما تمكن من رفع 187 كيلوجراما؛ ليحقق الميدالية الأولى لمصر في بارالمبياد طوكيو.

وتعد هذه الميدالية الرابعة لشريف عثمان في تاريخ مشاركاته بالدورات البارالمبية، حيث سبق له حصد ثلاث ميداليات ذهبية متتالية في بارالمبياد بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢ وريو دي جانيرو ٢٠١٦.

وارتفع بذلك رصيد الميداليات العربية في بارالمبياد طوكيو، إلى ثلاث ميداليات، بعد ذهبيتي التونسية روعة التليلي في منافسات رمي الجلة، والأردني عمر قرادة في رفع الأثقال.

المصرى اليوم

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