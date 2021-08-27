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حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
ترشيح 3 أئمة من شمال سيناء لبرنامج وزارة الأوقاف «الإمام المفكر»
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:20 صباحاً
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا"
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
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المشاهد الأولى بعد انفجار في محيط مطار كابول بأفغانستان
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الجمعة 27 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
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