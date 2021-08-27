الأهلي وأسوان بث مباشر الآن 27 - 8 - 2021 في الدوري المصري (لحظة بلحظة)

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الأهلي المصري يخوض لقاء تحصيل حاصل أمام فريق أسوان في الدوري المصري الممتاز 2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 34 الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2021 الذي توج بها الزمالك للمرة الثالث عشر في تاريخه.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم..

محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.