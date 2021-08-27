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ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة) ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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ليفربول الإنجليزي يلتقي السبت 28- 8 -2021، نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021- 2022، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وحصد ليفربول أول 6 نقاط بعد فوزين متتاليين خلال الجولتين الماضيتين، أمام نورويتش سيتي وبيرنلي، ليواجه البلوز بكل قوة وعينه على نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة نحو صدارة الدوري الإنجليزي الذي فقد لقبه الريدز الموسم المنصرم.

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده رسميا مع ناديه الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعدما بدأت إدارة ليفربول سلسلة تجديد العديد من عقود اللاعبين المهمين أمثال أليسون بيكر، وفابينو، وأرلوند الجناح الأيمن.

محمد صلاح مازال هو الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ ليفربول الحديث، خاصة في ظل خروج العديد من التقارير الإنجليزية التي تشير إلى أن ليفربول سيوقع عقدا جديدا سيكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو»: «هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟.. نعم أنا أشارك في كل شيء تقريبا في النادي».

وأضاف: «ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي، هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء، إلا أننا لا نتحدث عن هذه الأمور، أعلم أننا غيرنا هذه القواعد عند الحديث عن هندرسون، لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث من الآن فصاعدا، ونخبر الإعلام كل خطوة صغيرة نتخذها في أي مفاوضات».

المصرى اليوم

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