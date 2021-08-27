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هاجم عدلي القيعي مدير التعاقدات في الأهلي السابق، ومقدم برنامج ملك وكتابة، شيكابالا، لاعب الزمالك، عقب هجومه على جماهير الأهلي وسبابهم خلال مباراة الإنتاج الحربي والتى توج خلال نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021 للمرة الثالث عشر في تاريخه.

وقال القيعي خلال برنامجه مساء أمس، عدلى القيعى: ماذا نقول للجماهير بعد مافعله شيكابالا ونرجو عدم التبرير، وأن ما يتردد اخل اتحاد الكرة، أن الفيديو ليس به شئ. أضاف القيعي: أن ما يحدث من شيكابالا متكرر. وعرض القيعي وإبراهيم المنيسي، خلال برنامجهما، رأيا لناقدا رياضيا، يؤكد أن ما حدث من شيكابالا مسئ ونرجوا عدم التبرير.