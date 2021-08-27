عبد الله بكري: قضيت أفضل أيامي في بيراميدز

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أقام فريق نادي بيراميدز حفلا وداعيا للمدافع عبد الله بكري لاعب الفريق المنتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، لتوديعه بعد انتهاء مشواره مع النادي.

وقال اللاعب إنه قضي أفضل أيام حياته في بيراميدز.

وودع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني بقيادة المدير الفني تاكيس جونياس، عبد الله بكري في حفل أقيم على هامش تدريبات اليوم وتمنى له الجميع التوفيق في مهمته المقبلة مع توجيه الشكر على السنوات التي قضاها في صفوف الفريق.

ويستعد بيراميدز بدون راحة لمواجهة غزل المحلة في المباراة المحدد لها الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.