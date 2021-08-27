سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي..

في حراسة المرمى: عامر عامر- محمد جمال

خط الدفاع: طارق سامي – سيف تقا – خالد صبحى- فابريس نجاه- أحمد محسن- محمود صقر.

خط الوسط:محمد إبراهيم – سمير هشام- ضياء قنديل- محمد توني- عبدالرحمن بودي- محمود نبيل- شريف دابو – ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد غنيم- شادي حسين – مصطفى ميسي- ونيفول كوبينا