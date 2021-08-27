أخبار عاجلة

"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي

Print
سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي..

في حراسة المرمى: عامر عامر- محمد جمال

خط الدفاع: طارق سامي – سيف تقا – خالد صبحى- فابريس نجاه- أحمد محسن- محمود صقر.

خط الوسط:محمد إبراهيم – سمير هشام- ضياء قنديل- محمد توني- عبدالرحمن بودي- محمود نبيل- شريف دابو – ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد غنيم- شادي حسين – مصطفى ميسي- ونيفول كوبينا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة