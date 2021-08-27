بعد 6 أيام من جريمة والدهم .. الابنة الصغرى تلحق بشقيقتها ووالدتها ببني سويف

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لفظت الأبنة الثانية في حادث إشعال زوج النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهم، قبل 6 أيام، أنفاسها الأخيرة داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، متأثرة بإصابتها لتحلق بوالدتها التي توفيت أول أمس، وتم تشيع جثمانها إلى مقابر الأسرة بالعلامة ليكون ضحايا الحادث ٣ من أسرة واحدة أشعل الأب فيهم النيران.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، بوفاة أسماء محمد أحمد، 16 عاما، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من الجسم، بعد 6 أيام من حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى.

بداية الواقعة

بدات الواقعة قبل 6 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته وأبنتيهما، عقب سكب البنزين عليهم، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته «أمال قرني سعيد» 48 عاما، متأثرة بإصابتها بعد 4 أيام من الحادث، ثم وفاة الأبنة الثانية «أسماء»، صباح اليوم الجمعة، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.

تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب خلافات الزوجية.

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضرا بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.