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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن الصفقات التي سيدعم بها نادي الزمالك الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية :«نادي الزمالك أنهي التعاقد مع صفقتين، صفقة مصرية قوية جدًا وهو لاعب دولي، التعاقد معه سيسعد جمهور الزمالك، وصفقة أخرى أجنبية»، مضيفًا :«سيتم أيضًا التعاقد مع لاعبان أو ثلاثة من اللاعبين المصريين، سيكونوا صفقات من العيار الثقيل».

وأضاف: «لن أكشف عن مراكز جميع اللاعبين، ولكن هناك لاعب في مركز خط الوسط رقم 8 ليكون بديلاً للتونسي فرجاني ساسي، ولاعب أخر في مركز قلب الهجوم»، مشيرًا :«سوف يتم الإعلان عن الصفقات تباعًا بداية من يوم الثلاثاء المقبل».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.