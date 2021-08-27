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التسوق الإليكتروني و تأثير أزمة كورونا عليه

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التسوق الإليكتروني و تأثير أزمة كورونا عليه التسوق الإليكتروني و تأثير أزمة كورونا عليه

أكد المدون أحمد بدير القاضي أن جميع الدول العربية ، وخاصة السوق المصري ، شهدت تطوراً كبيراً في الانتقال من التسويق التقليدي إلى التسويق الإلكتروني بعد أزمة كورونا ، وذلك بفضل العديد من النجاحات التي ساعدت على هذا التحول ، خاصة في في حالة ارتفاع تكاليف التسويق. بالمقارنة مع التسويق الإلكتروني التقليدي ، فإن التسويق الإلكتروني هو آلية تسويق حديثة عبر الإنترنت تستخدم أدوات متنوعة لتوصيل معلومات التسويق مباشرة إلى المستلم. وأوضح القاضي أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم وسائل الوصول إلى العملاء ، مثلما كانت من قبل الصحف المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والإعلانات الخارجية ، ولم تلغ دور الوسطاء البشريين الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية. إقناع العميل بقبول المعاملة وإتمامها. وأضاف: ميزة أخرى للتسويق الإلكتروني تتمثل في قدرته على الوصول بسرعة إلى العملاء في المناطق النائية جغرافيًا ، ولا يقتصر على مناطق محددة ، كما تساعد تكاليف التسويق المنخفضة أيضًا على تحقيق الأهداف بسرعة ، على عكس إنشاء متجر حقيقي يتطلب تكاليف باهظة. وأكد القاضي أن الأزمة التي يمر بها العالم وخاصة هي انتشار وباء ومحفز لنا جميعا لنشر هذه الصناعة. وأشار إلى أنه مقارنة بالطرق الأخرى ، لأن الناس يخافون من الإصابة بالخلط ، في حالة تفشي فيروس كورونا المستجد ، فإن ميزان التسوق عبر الإنترنت يتفوق وينتصر.

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