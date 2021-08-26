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طهران تعيد عددا من اللاجئين الأفغان إلى بلادهم

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طهران تعيد عددا من اللاجئين الأفغان إلى بلادهم طهران تعيد عددا من اللاجئين الأفغان إلى بلادهم

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قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن بعض اللاجئين الأفغان الذين دخلوا الأراضي الإيرانية جراء الأحداث الأخيرة في بلادهم، تمت إعادتهم إلى أفغانستان.

وأضاف وحيدي أنه "تم إعادة بعض اللاجئين الأفغان بالتنسيق مع السلطات المحلية بعد إيوائهم بصورة موقتة" مشيرا إلى أن طهران "تعمل على عودة العدد المتبقي منهم وأن بلاده لا تواجه أي مشكلة في المناطق الحدودية مع أفغانستان".

وتابع: "أفغانستان من أهم جيراننا ولن نشهد اضطرابات في المنطقة في ظل الحوار الأفغاني بعد خروج القوات الأمريكية، وإيران ستبقى تدعم الشعب الأفغاني".

المصرى اليوم

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