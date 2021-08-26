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الأردن يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

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الأردن يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الأردن يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

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أعرب الأردن عن أمله في تغليب لغة الحوار بين المغرب والجزائر وحل جميع الخلافات بينهما وعودة العلاقات إلى طبيعتها، بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

وعبرت الخارجية الأردنية عن «أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب».

وأعربت الوزارة عن «أملها بتغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة ويرسخ دور البلدين الشقيقين الهام في منظومة العمل العربي المشترك».

وكانت الجزائر قررت الثلاثاء الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة الرباط «بأعمال غير ودية وعدائية ضدها».

المصرى اليوم

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