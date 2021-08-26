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حفل وداع لعبد الله بكري في بيراميدز

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حفل وداع لعبد الله بكري في بيراميدز حفل وداع لعبد الله بكري في بيراميدز

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أقام فريق نادي بيراميدز حفلا وداعيا للمدافع عبدالله بكري لاعب الفريق المنتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، لتوديعه بعد انتهاء مشواره مع النادي.

وودع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني بقيادة المدير الفني تاكيس جونياس، عبدالله بكري في حفل أقيم على هامش تدريبات اليوم وتمنى له الجميع التوفيق في مهمته المقبلة مع توجيه الشكر على السنوات التي قضاها في صفوف الفريق.

ويستعد بيراميدز بدون راحة لمواجهة غزل المحلة في المباراة المحدد لها الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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