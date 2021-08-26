شيكابالا ردًا على ميدو:«هنشوف صور تانية في الجونة»

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كتب محمود شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر أثارت الكثير من الجدل.

وغرّد شيكالابا: «شكلنا هنشوف صورة تانية في الجونة»، في إشارة منه إلى هجوم أحمد حسام ميدو، نجم الفريق السابق.

وانتقد ميدو تصرفات محمود شيكابالا بعد فوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز عقب الفوز على الانتاج، وترديد سباب ضد المنافس.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد اجتمع بلاعبي فريق الكرة بالنادي في ملعب خالد بشارة عقب التعادل أمام الجونة الثلاثاء الماضي وخسارة الفريق لقب الدوري.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على الانتاج في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.