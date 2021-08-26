أهمها محادثة جوارديولا .. 3 عوامل تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

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شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضة مستمرة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وإدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لحسم التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ رونالدو وكيل اعماله وإدارة ناديه الحالي بعدم الرغبة في الاستمرار داخل مدينة تورينو وهو ما قابله النادي بترحيب كبير بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب وهو ما يشكل عقبة بعد الأزمة الاقتصادية.

وفضل كريستيانو رونالدو الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي رغم وجود اهتمامات من عدة أندية يأتي في مقدمتها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وفي التقرير التالي يستعرض «المصري اليوم» أبرز العوامل التي تقرب رونالدو من مانشستر سيتي وفقًا لتناول أبرز الصحف العالمية.

محادثة جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو سيكون دافع جديد لتحقيق مزيد من البطولات وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا وذلك بحسب ما ذكرت ديلي ميل الإنجليزية.

جوارديولا وكريستيانو رونالدو

وأضافت الصحيفة أن الثنائي قد تحدثا بالفعل حول الخطوة المنتظرة وهو ما ساهم في اقناع البرتغالي بإتمام المفاوضات، وتناولت تصريحات قديمة للمدرب الإسباني قال خلالها «ليس لدينا لاعب واحد يمكنه الفوز بأي مباراة، وليس لدينا كريستيانو أو ميسي ولا نيمار، ليس لدينا هذه الأنواع من اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالمباريات بأنفسهم».

مزايا التعاقد والراتب الشهري

يرى وكيل أعمال رونالدو والكثير من خبراء التسويق، أن مانشستر سيتي هو الوحيد القادر على توفير متطلبات اللاعب صاحب الـ36 عاما المادية، خاصة في ظل تمسك يوفنتوس بالحصول على مقابل مادي كبير.

النادي الإنجليزي يأمل في التوصل مع نظيره الإيطالي إلى توافق يقضى بترك اللاعب جابرييل خيسوس مقابل الحصول على كريستيانو رونالدو.

فشل التعاقد مع هاري كين

أعلن هاري كين مهاجم توتنهام استمراره مع الفريق وغلق ملفات التفاوض مع مانشستر سيتي بعد شهور من المحادثات والعروض التي تجاوزت 100 جنيه استرليني.

حاول جوارديولا الضغط كثيرًا من أجل ضم هاري كين وغض البصر عن فتح خطوط اتصال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي، بعد اقتراب التعاقد مع المهاجم الإنجليزي.

ومن المفترض أن تتحول المساحة المخصصة ماديًا وفنيًا لهاري كين إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يُجيد اللعب كظهير أو أيسر أو قلب هجوم وهو ما سيوفر مرونة خططية لدى جوارديولا.