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محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة 

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محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة  محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة 

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استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر اللواء مهندس يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور المهندس محمد حسين مدير عام منطقة الاقصر للابنية التعليمية والمهندس عبد الهادى محمد مدير عام منطقة قنا.

وتناول اللقاء مناقشة وعرض متطلبات المحافظة فى المدارس التى تعمل الهيئة على تطويرها والأعمال التى تقوم بها هيئة الابنية فى محافظة الأقصر فى العديد من المراكز وخاصة مدارس قرى حياة كريمة، ورحب المهندس يسرى عبد الله باستعداد هيئة الابنية ابتعليمية لإتمام أى أعمال تشرع المحافظة فى اقامتها مستقبلا فى إية منشآت حكومية .

أثنى محافظ الأقصر على الأعمال التى تقوم بها هيئة الابنية التعليمية في محافظة الاقصر من حيث الجودة والسرعة والاتقان. وكان قد قام رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بجولة تفقدية لعددا من المدارس التى يتم تطويرها بقرى مركزى ارمنت واسنا فى اطار مشروع حياة كريمة.

المصرى اليوم

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