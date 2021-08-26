إعلام: المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين

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قال مصدر رسمي مغربي، اليوم الخميس، إن المملكة ستغلق سفارتها في العاصمة الجزائرية، غدا الجمعة، بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع بلاده بسبب ما وصفته «بأعمال عدائية».

وذكر المصدر المغربي في تصريحاته لوكالة «فرانس برس»، أن السفارة «ستغلق ابتداء من الجمعة وسيُعاد السفير وجميع الموظفين إلى الرباط».

ومع ذلك، قال المصدر إن القنصليات المغربية في الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس «ستبقى مفتوحة».

جاء إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين، بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الحكومتين.